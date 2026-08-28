Escasez de misiles Patriot en Europa por la guerra de EE. UU. contra Irán pone en riesgo la defensa

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El Pentágono enfrenta una aguda escasez de misiles interceptores Patriot en Europa, consecuencia del intenso uso de estos sistemas en la guerra contra Irán. La falta de Patriot compromete la capacidad de la OTAN para repeler un posible ataque balístico ruso y genera preocupación entre los aliados europeos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 08:43 AM.
En Internacional y editada el 28/08/2026 09:25 AM.