Escasez de misiles Patriot en Europa por la guerra de EE. UU. contra Irán pone en riesgo la defensa

Un funcionario de defensa de EE. UU. en Europa y un diplomático de la OTAN confirmaron a la agencia Associated Press que los inventarios de misiles Patriot en el continente están críticamente bajos, una situación derivada del despliegue masivo de estos interceptores en Oriente Medio durante la guerra contra Irán, que cumple seis meses.
Los Patriot son los únicos sistemas capaces de abatir misiles balísticos rusos de alta velocidad; su ausencia deja a la alianza en una posición vulnerable, comparable a la que enfrenta Ucrania, y podría obligar a la OTAN a “recibir golpe tras golpe”. Según el funcionario norteamericano, EE. UU. no dispone de suficientes Patriot para detener un ataque sostenido y su capacidad para responder a un solo lanzamiento es muy limitada.
La escasez se agudiza porque aproximadamente el 65 % de los interceptores Patriot de EE. UU. –cerca de 1 500 de los 2 330 disponibles– se han consumido en el conflicto con Irán, según el Center for Strategic and International Studies (CSIS). Además, la entrega de cientos de Patriot a Ucrania ha reducido aún más los stocks europeos.
El Pentágono, sin embargo, desmintió que exista una falta de municiones, pero la realidad mostrada por los funcionarios de la OTAN indica que también hay escasez de misiles de alcance medio ATACMS, lo que limita la capacidad de ataque y defensa de las fuerzas estadounidenses en Europa.
Mientras tanto, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Moscú para advertir al Kremlin contra un posible ataque, aunque el presidente Donald Trump minimizó la visita. Expertos señalan que, aunque un ataque balístico ruso a la OTAN no parece inminente, Moscú podría estar en condiciones de lanzar ofensivas antes de 2030, cuando se espera que la producción anual de Patriot alcance los 2 000 unidades.
En conclusión, la guerra de EE. UU. contra Irán ha expuesto vulnerabilidades críticas en la cadena de suministro de defensa aérea de la alianza, obligando a los gobiernos europeos a buscar alternativas y a presionar a Washington para reabastecer los sistemas Patriot antes de que la amenaza rusa se intensifique.