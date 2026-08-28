Haakon de Noruega: el príncipe que se prepara para asumir el trono

...

Tras la muerte del rey Harald V, el príncipe Haakon Magnus, de 53 años, se convierte en el nuevo monarca de Noruega. Con una vida dedicada a la preparación institucional, la educación internacional y la defensa de causas como el desarrollo sostenible, su ascenso marca una transición hacia una monarquía más cercana al pueblo.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 08:42 AM.
En Internacional y editada el 28/08/2026 08:55 AM.