Haakon VIII asciende al trono tras la muerte de Harald V: una nueva era para la monarquía noruega

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El rey Harald V falleció a los 89 años, poniendo fin a un reinado de 35 años. Su hijo, Haakon Magnus, de 53 años, se convierte en Haakon VIII de forma automática, iniciando una etapa marcada por la modernidad y la sostenibilidad. La línea sucesoria ahora incluye a la princesa Ingrid Alexandra como heredera directa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 11:46 AM.
En Internacional y editada el 28/08/2026 12:03 PM.