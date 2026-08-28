Haakon VIII asciende al trono tras la muerte de Harald V: una nueva era para la monarquía noruega

El rey Harald V de Noruega falleció a los 89 años, concluyendo un reinado de 35 años y dejando el trono a su hijo mayor, Haakon Magnus, quien asume como Haakon VIII. La sucesión se produce conforme a la Constitución noruega, que establece la transmisión automática del poder al heredero directo.
Su carrera ha estado vinculada a la diplomacia, el desarrollo sostenible y la protección de los océanos. En 2003 fue nombrado embajador de buena voluntad del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, en 2006, cofundó Global Dignity, una iniciativa centrada en liderazgo y dignidad humana. Ha representado a Noruega en múltiples visitas internacionales, acercando la institución monárquica a las nuevas generaciones.
Ingrid Alexandra ha completado 15 meses de servicio militar con el Batallón de Ingenieros de la Brigada Norte y cursa una licenciatura en Ciencias Sociales en la Universidad de Sydney, con especialización en relaciones internacionales y economía política, complementada en 2026 con estudios en la Universidad de Oslo. Es aficionada al esquí, los deportes acuáticos y la vida al aire libre.