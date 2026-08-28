Lluvias e inundaciones en Japón dejan varados a personas y vehículos

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Intensas precipitaciones en las prefecturas de Ishikawa y Toyama, Japón, provocaron alertas de nivel máximo, desbordes de ríos, evacuaciones masivas y rescates de residentes atrapados en aguas que alcanzaron la altura de las rodillas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 08:02 AM.
En Internacional y editada el 28/08/2026 08:19 AM.