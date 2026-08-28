Fallece el rey Harald V de Noruega a los 89 años, último monarca decano de Europa

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El rey Harald V, quien reinó desde 1991 y se mantuvo como figura unificadora pese a escándalos familiares y problemas de salud, murió este viernes a los 89 años tras una grave anemia e infección sanguínea.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 08:42 AM.
En Internacional y editada el 28/08/2026 08:50 AM.