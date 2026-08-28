Elevan a 538 muertos por inundaciones del Bhote Koshi en Nepal; 937 desaparecidos

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La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal confirmó que el número de cadáveres hallados tras la riada del Bhote Koshi asciende a 538, mientras continúan las búsquedas de 937 personas desaparecidas. La mayor parte de las víctimas se concentran en el distrito de Chitwan y en la zona sur de Nawalparasi Este, y los equipos de rescate enfrentan dificultades por nuevas crecidas y la destrucción de infraestructura.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 03:20 PM.
En Internacional y editada el 28/08/2026 06:19 PM.