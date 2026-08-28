Mette-Marit: la nueva reina consorte de Noruega y su controvertido camino al trono

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Mette-Marit, de 53 años, se prepara para asumir el papel de reina consorte tras la muerte del rey Harald V. Su vida, marcada por un origen humilde, escándalos financieros vinculados a Jeffrey Epstein y problemas familiares, ha generado un intenso debate en la opinión pública noruega.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 08:42 AM.
En Internacional y editada el 28/08/2026 09:37 AM.