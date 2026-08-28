Trump declara control de Ormuz y el Ejército de EE. UU. abre la ruta petrolera

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El presidente Donald Trump publicó en Truth Social un mapa que muestra al estrecho de Ormuz como territorio estadounidense, mientras el CENTCOM de EE. UU. anuncia la reapertura de la ruta marítima tras una operación de desminado y bloquea la exportación de petróleo iraní.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 28/08/2026 05:54 AM.
En Internacional y editada el 28/08/2026 06:27 AM.