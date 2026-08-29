Alerta máxima por pastillas de éxtasis con forma de la cabeza de Donald Trump en Países Bajos

El Instituto Trimbos, especializado en adicción y salud mental, emitió una Alerta Roja sobre pastillas de éxtasis que reproducen la cabeza de Donald Trump y que están circulando en los Países Bajos. Las tabletas, de colores verde y amarillo, llevan impresas las siglas “NL” y la palabra “Trump” y contienen una alta concentración de para‑metoximetanfetamina (PMMA), un análogo del MDMA que actúa más lentamente y aumenta el riesgo de consumo excesivo y sobredosis.
Según el instituto, el PMMA puede inducir a los usuarios a ingerir una segunda dosis al percibir que la primera no ha surtido efecto, lo que eleva significativamente la probabilidad de efectos adversos graves. Hasta el momento, la vocera Anniek Groothuis informó que no existen reportes confirmados de enfermedades graves ni de fallecimientos vinculados a estas pastillas.
En los Países Bajos la producción, venta y consumo de éxtasis es ilegal, aunque su uso sigue siendo muy extendido, especialmente en clubes y festivales. Un informe gubernamental de 2024 señaló que aproximadamente 550,000 personas consumieron éxtasis durante el año.
Esta no es la primera aparición de tabletas con la imagen del mandatario estadounidense. En 2017, la policía alemana incautó miles de pastillas naranjas con forma de la cabeza de Trump, lo que muestra una tendencia recurrente de usar figuras políticas para atraer a consumidores.
El Instituto Trimbos ha distribuido imágenes de las pastillas y ha advertido a los usuarios que, antes de consumir cualquier sustancia, acudan a centros de análisis de drogas para verificar su composición y evitar riesgos innecesarios.