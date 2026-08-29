Alerta máxima por pastillas de éxtasis con forma de la cabeza de Donald Trump en Países Bajos

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El Instituto Trimbos de los Países Bajos advierte que tabletas de éxtasis con la imagen del presidente estadounidense contienen PMMA, una sustancia más peligrosa que el MD5, y pueden provocar sobredosis.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/08/2026 09:27 AM.
En Internacional y editada el 29/08/2026 09:41 AM.