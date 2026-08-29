Aumenta a 616 la cifra de muertos por la riada en Nepal

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La policía de Nepal elevó a 616 el número de fallecidos tras la devastadora riada del río Bhote Koshi, mientras que en el lado tibetano de la frontera se registran siete muertos. Las labores de rescate continúan en ambos países, con más de 2,400 desaparecidos y sin un mecanismo transfronterizo de conteo unificado.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/08/2026 09:28 AM.
En Internacional y editada el 29/08/2026 09:46 AM.