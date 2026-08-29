EE.UU. destinará hasta 2 millones de dólares a perros robot para operativos de ICE

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El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. propone invertir cerca de dos millones de dólares en la compra de robots de cuatro patas Spot, de Boston Dynamics, para asistir al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en misiones de alto riesgo. La medida forma parte de un plan más amplio que incluye guantes de descarga eléctrica, lo que ha generado críticas de organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/08/2026 09:27 AM.
En Internacional y editada el 29/08/2026 09:43 AM.