Miles de ceutíes protestan contra la crisis migratoria y exigen acción del Gobierno

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Cientos de manifestantes se congregaron en Ceuta el 28 de agosto para reclamar medidas ante la llegada masiva de migrantes y denunciar la inacción del Ejecutivo español.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/08/2026 09:27 AM.
En Internacional y editada el 29/08/2026 09:51 AM.