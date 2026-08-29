Superniño y cambio climático ponen en riesgo a los pingüinos de Humboldt en Perú

Un superniño de mayor intensidad que los registrados en los últimos años está devastando las colonias de pingüinos de Humboldt (Spheniscus humboldti) en la costa peruana, según reporta Grupo Milenio. En la colonia de Punta San Juan, que al inicio de la temporada de cría contaba con alrededor de 200 nidos, los investigadores observaron que la mayoría de los adultos abandonaron sus huevos tras el pico de otoño, dejando a la población al borde del colapso.
En conclusión, el superniño de este año representa una amenaza sin precedentes para los pingüinos de Humboldt. Sin acciones coordinadas que reduzcan la presión sobre sus fuentes de alimento y sus áreas de cría, la especie podría enfrentar una disminución irreversible.