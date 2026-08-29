Superniño y cambio climático ponen en riesgo a los pingüinos de Humboldt en Perú

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Un fenómeno de “superniño” más intenso que los anteriores está provocando el abandono masivo de nidos y la mortalidad de pingüinos de Humboldt en la costa peruana, mientras científicos advierten que el calentamiento global intensifica estos eventos y exigen medidas de conservación urgentes.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 29/08/2026 09:31 AM.
En Internacional y editada el 29/08/2026 09:56 AM.