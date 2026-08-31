Argelia restablece la pena de muerte para pirómanos tras mortales incendios forestales

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El presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune, ordenó una revisión urgente del Código Penal para reincorporar la pena capital a los responsables de incendios intencionales, después de que 12 personas murieran en los recientes siniestros forestales del este y centro del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 09:36 AM.
En Internacional y editada el 31/08/2026 09:47 AM.