Argelia restablece la pena de muerte para pirómanos tras mortales incendios forestales

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, solicitó este domingo al ministro de Justicia, Lotfi Boudjemaa, una revisión legal "urgente" del Código Penal, con el objetivo de reinstaurar la pena de muerte para los pirómanos. La medida, que debe estar lista antes del 15 de septiembre, busca castigar a los implicados en los incendios forestales provocados que dejaron 12 muertos en las regiones de Jijel (5 fallecidos), Bejaia (4 fallecidos) y Tizi Ouzou (3 fallecidos).
Según informó la agencia estatal APS, el mandatario subrayó la necesidad de someter a evaluación la modificación normativa esta misma semana, como paso previo obligatorio antes de presentarla ante la Asamblea Popular Nacional (APN). Tebboune indicó que varias personas sospechosas de iniciar los incendios ya están detenidas, aunque no precisó su número.
La pena de muerte en Argelia lleva en moratoria desde 1993 y volvió al debate parlamentario en julio de 2025, cuando se aprobó su aplicación para casos graves de tráfico de drogas, especialmente en entornos escolares. Sin embargo, hasta la fecha no se ha ejecutado ningún condenado bajo esta normativa.
Los incendios, además de las víctimas mortales, provocaron decenas de quemados, evacuaciones masivas de familias, destrucción de infraestructuras y considerables pérdidas materiales. El gobierno argelino se comprometió a atender los daños y a reforzar las medidas de prevención para evitar futuros siniestros.
El proyecto de ley será llevado al Parlamento en los próximos días, donde se debatirá su viabilidad y los posibles impactos en los derechos humanos, en un contexto de creciente presión internacional contra la reinstauración de la pena capital.