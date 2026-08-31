Inundaciones repentinas en el Gran Cañón dejan un muerto y 15 desaparecidos

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Una ola de agua súbita en el Parque Nacional del Gran Cañón, Arizona, cobró la vida de un hombre de 46 años y dejó a 15 excursionistas desaparecidos; las autoridades evacuaron a 62 personas y mantienen cerrados varios accesos mientras se pronostican más tormentas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 09:57 AM.
En Internacional y editada el 31/08/2026 01:43 PM.