Inundaciones repentinas en el Gran Cañón dejan un muerto y 15 desaparecidos

El Servicio de Parques Nacionales de EE. UU. (NPS) confirmó que una inundación repentina en el Gran Cañón, Arizona, provocó la muerte de un hombre de 46 años cuyo cuerpo fue hallado cerca de Crystal Rapids, en el río Colorado. Además, 15 personas que se encontraban en la zona siguen desaparecidas.
Hasta la primera hora del domingo, al menos 62 visitantes fueron evacuados de los campamentos afectados. Las autoridades anunciaron que se prevé la evacuación de más personas, ya que los pronósticos indican tormentas intensas y lluvias abundantes para este domingo y el lunes.
El NPS solicitó a cualquier individuo que posea información sobre los excursionistas desaparecidos que la reporte de inmediato a los funcionarios del parque. Hasta el momento, no se han registrado heridos adicionales.
Como medida de precaución, el acceso al río Colorado y varios puentes en la zona permanecerán cerrados sin fecha definida de reapertura. Las autoridades advierten que la combinación de tormentas eléctricas, lluvias intensas, flujos de escombros y desprendimientos de rocas podría generar nuevas inundaciones repentinas y alterar rápidamente las condiciones de los senderos y del cauce del río.
El Parque Nacional del Gran Cañón es el cuarto más visitado en Estados Unidos, con 4 430 653 visitas recreativas en 2025. Las recientes tormentas que azotaron el país también dejaron a más de 200 000 residentes de San Antonio, Texas, sin suministro eléctrico desde el viernes.