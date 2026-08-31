Más de 900 muertos y 4,700 desaparecidos tras la riada sin precedentes en Nepal y China

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El deslave provocado por el colapso de un glaciar en el Himalaya ha dejado al menos 919 cuerpos identificados, 4,247 desaparecidos en Nepal y 546 en China, y devastado más de 2,500 edificios. Rescatistas de varios países continúan la búsqueda bajo condiciones extremas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 31/08/2026 08:31 AM.
En Internacional y editada el 31/08/2026 09:17 AM.