Carguero ruso encalla en la costa turca y revela el alto costo de la guerra en el Mar Negro

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El buque “Omskiy‑107”, dañado en un ataque cerca de Novorossiysk, quedó a la deriva durante cuatro semanas antes de encallar en la playa de Alacali, Turquía, evidenciando los riesgos que la guerra entre Rusia y Ucrania representa para la navegación comercial y los precios de materias primas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 10:44 AM.
En Internacional y editada el 01/09/2026 01:07 PM.