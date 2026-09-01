Fallece Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, tras ataque con cuchillos en Times Square

Erin Piacenti, vicepresidenta de selección empresarial y conflictos de Bank of America (BAC.N), falleció el lunes en un hospital de Nueva York tras recibir heridas de gravedad en un ataque con arma blanca perpetrado en Times Square. La noticia fue confirmada por Bloomberg News, que informó que la víctima sucumbió a las lesiones a causa de una puñalada.
El incidente ocurrió cuando una mujer, armada con varios cuchillos, atacó a dos personas en la concurrida zona de Times Square. Según el alcalde de la ciudad, Zohran Mamdani, la agresora fue contenida después de que la policía utilizara una pistola Taser sin éxito, lo que obligó a los agentes a disparar sus armas de fuego para detenerla.
La comisaria de policía local, Jessica Tisch, señaló que los ataques parecían aleatorios y sin un motivo aparente, describiendo la situación como un acto de violencia inesperado que puso en riesgo a transeúntes y a la propia fuerza policial.
Bank of America emitió un comunicado expresando su profundo pesar por la pérdida de Piacenti, quien había sido una figura clave en la gestión de relaciones empresariales y la resolución de conflictos internos del banco. La compañía también ofreció sus condolencias a la familia y a los colegas de la fallecida.
Las autoridades continúan investigando los motivos del ataque y revisarán los protocolos de seguridad en lugares de alta concurrencia como Times Square, mientras la comunidad financiera y el público en general lamentan la trágica muerte de una ejecutiva de alto nivel.