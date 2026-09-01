Fallece Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America, tras ataque con cuchillos en Times Square

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Erin Piacenti, vicepresidenta de selección empresarial y conflictos de Bank of America, murió en un hospital de Nueva York después de ser apuñalada en un ataque aleatorio en Times Square, donde la agresora portaba varios cuchillos y la policía tuvo que recurrir a armas de fuego tras fallar los Taser.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 10:43 AM.
En Internacional y editada el 01/09/2026 12:50 PM.