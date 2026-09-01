Haakon VIII jura como rey de Noruega ante el Parlamento; reina Mette‑Marit ausente por trasplante

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Haakon VIII, de 53 años, tomó posesión del trono noruego en una ceremonia parlamentaria, mientras su esposa, la reina Mette‑Marit, se recupera de un trasplante de pulmón.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 10:43 AM.
En Internacional y editada el 01/09/2026 12:51 PM.