Así quedó Nepal tras las inundaciones que dejaron miles de muertos

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Las devastadoras inundaciones que azotaron Nepal a principios de este año cobraron la vida de más de 2,000 personas y dejaron a cientos de miles sin hogar. Las imágenes publicadas por Grupo Milenio muestran la magnitud del desastre y la urgente necesidad de ayuda humanitaria.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 01/09/2026 10:44 AM.
En Internacional y editada el 01/09/2026 12:52 PM.