Camilla, la hipopótamo más longeva de Europa da a luz a su 15ª cría a los 55 años

En el parque Natura Viva, ubicado en Bussolengo, cerca de Verona, Italia, Camilla, la hembra de hipopótamo común más longeva de Europa, dio a luz a su decimoquinta cría el martes 1 de septiembre, a la impresionante edad de 55 años. Con un peso de 2,500 kg, la madre y su recién nacido, de apenas diez días, ya conviven con el resto del grupo y con una manada de antílopes nyala.
El pequeño hipopótamo, que pesa alrededor de 50 kg, ha comenzado a dar sus primeros pasos fuera del estanque para seguir a su madre, aunque el parque ha restringido el acceso del público al recién nacido durante las próximas semanas por motivos de seguridad y salud.
Este nacimiento constituye un hito para la conservación de la especie, catalogada como vulnerable en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN). Es el único ejemplar nacido en Italia en los últimos cinco años, lo que subraya la importancia de los programas de cría en cautiverio para reforzar poblaciones amenazadas.
Camilla reside en Natura Viva desde 1976 y ha superado con creces la esperanza de vida típica de su especie. Tras una gestación de ocho meses, dio a luz de forma natural en el agua, permaneciendo allí durante los primeros tres días hasta que el ternero pudo acompañarla a la superficie.
La UICN, que mantiene la Lista Roja desde 1964, registra más de 175,900 especies, de las cuales aproximadamente 49,500 están en peligro de extinción. Eventos como el nacimiento de Camilla refuerzan la necesidad de acciones concretas para preservar la biodiversidad global.