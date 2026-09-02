Camilla, la hipopótamo más longeva de Europa da a luz a su 15ª cría a los 55 años

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La hembra de hipopótamo Camilla, de 55 años y 2,500 kg, dio a luz a su decimoquinta cría en el parque Natura Viva de Bussolengo, Italia, marcando un récord de edad y un hito para la conservación de la especie vulnerable.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 08:55 AM.
En Internacional y editada el 03/09/2026 11:00 AM.