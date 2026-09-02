Más de 500 niños hospitalizados por intoxicación en programa de comidas escolares en Indonesia

Más de medio millar de niños fueron hospitalizados en Indonesia tras un brote de intoxicación alimentaria vinculado al controvertido programa de comidas escolares gratuitas impulsado por el presidente Prabowo Subianto. Según el subdirector de seguimiento y evaluación de la Agencia Nacional de Nutrición, Ketut Sumedana, 512 estudiantes del internado islámico Mabul Hikam, ubicado en el este de Java, resultaron afectados o estuvieron expuestos a la comida contaminada.
Del total, 80 niños continúan recibiendo tratamiento médico, 120 permanecen bajo observación y 312 ya recibieron el alta tras recuperarse. Imágenes del hospital muestran filas de niños tendidos sobre finas colchonetas en el suelo, evidenciando la magnitud de la crisis.
La unidad de cocina que preparaba las comidas para el internado permanecerá cerrada durante 30 días mientras se investigan las causas del brote. Desde su lanzamiento en enero del año pasado, el programa, que cuenta con una inversión de 28 mil millones de dólares, ha alimentado a alrededor de 30 millones de estudiantes de entre 6 y 18 años, con la meta de llegar a 80 millones.
Sin embargo, el programa ha sido señalado por su alta tasa de intoxicaciones: más de 41 mil niños han sido afectados en aproximadamente 300 brotes, según cifras oficiales, aunque organizaciones independientes estiman números mayores. A pesar de la gravedad, no se ha abierto una investigación exhaustiva, lo que ha intensificado la crítica social y las demandas de las familias por mejoras.
La ONU advierte que el principal problema de nutrición infantil en Indonesia es el retraso en el crecimiento, con más de 4.5 millones de menores de cinco años afectados, equivalentes al 21 % del total de la población infantil. Además, uno de cada 12 niños menores de cinco años se encuentra por debajo del peso recomendado para su altura.
El caso pone en relieve los riesgos de políticas públicas que priorizan la cobertura masiva sin garantizar la seguridad alimentaria, y plantea interrogantes sobre la viabilidad del programa de comidas gratuitas como una promesa electoral del presidente Prabowo en los comicios de 2024.