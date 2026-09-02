Más de 500 niños hospitalizados por intoxicación en programa de comidas escolares en Indonesia

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Un brote de intoxicaciones alimentarias en el internado islámico Mabul Hikam, alimentado por el programa de comidas escolares gratuitas del presidente Prabowo Subianto, ha dejado 512 estudiantes afectados; 80 siguen en tratamiento y 120 bajo observación.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 09:12 AM.
En Internacional y editada el 02/09/2026 09:18 AM.