Brasil aprueba la “Ley Taylor Swift” para frenar la reventa de boletos y otras garantías

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El presidente Luiz Inácio Lula firmó dos decretos que obligan a las boleteras a combatir la venta ilícita de entradas y a proveer agua potable en eventos masivos, medida impulsada tras la polémica del The Eras Tour de Taylor Swift.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 08:36 AM.
En Internacional y editada el 02/09/2026 08:32 AM.