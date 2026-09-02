Meta impone límites de tiempo y notificaciones a menores tras acuerdo de 18 mil millones de dólares

Meta modificará el funcionamiento de sus plataformas Instagram y Facebook para usuarios menores de 18 años, tras llegar a un acuerdo de hasta 18 mil millones de dólares con varios estados de Estados Unidos. El pacto incluye un límite predeterminado de dos horas diarias acumuladas entre ambas redes, bloqueo del acceso entre la medianoche y las 6:00 a.m., y la silenciación de notificaciones durante horarios escolares.
Además, se implementarán cambios en los algoritmos de recomendación, la reproducción automática, la visibilidad de los "me gusta" y ciertos filtros estéticos, así como una mayor verificación de la edad de los usuarios.
La académica Claudia Arruñada, de la Universidad Iberoamericana, advierte que estas restricciones no son suficientes si no se aborda el diseño persuasivo de las plataformas. "Los algoritmos estudian los patrones de consumo y generan contenido que prolonga la navegación, desplazando lo que el usuario siguió deliberadamente", señaló. Por ello, la especialista insiste en la necesidad de una alfabetización digital que enseñe a los menores a identificar por qué aparecen ciertos contenidos y cuáles son los objetivos de las empresas.
El acuerdo también podría impactar la publicidad digital, pues la reducción del tiempo de permanencia de los jóvenes en las redes obligaría a los anunciantes a replantear sus modelos de negocio basados en la exposición prolongada. "Esto le pega directamente a la industria publicitaria", afirmó Arruñada.
Si bien la medida afecta principalmente a Meta, podría ejercer presión sobre otras plataformas como TikTok y YouTube para adoptar controles similares, ampliando su alcance más allá de los servicios de la compañía.
En un contexto de creciente uso de inteligencia artificial, la académica subraya que la educación debe ir más allá del uso técnico de herramientas y abordar su funcionamiento interno, evitando vacíos que perpetúen la vulnerabilidad de niños y adolescentes.