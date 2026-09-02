Meta impone límites de tiempo y notificaciones a menores tras acuerdo de 18 mil millones de dólares

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Meta ajustará Instagram y Facebook para usuarios menores de 18 años, estableciendo un tope de dos horas diarias, bloqueos nocturnos y silenciamiento de notificaciones escolares. La medida, fruto de un acuerdo de hasta 18 000 millones de dólares con varios estados estadounidenses, busca proteger a los jóvenes, aunque expertos advierten que no basta con restringir el tiempo de uso.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 09:12 AM.
En Internacional y editada el 02/09/2026 09:40 AM.