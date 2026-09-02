Nicaragua aprueba reforma constitucional que excluye a la oposición de las elecciones

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La Asamblea nicaragüense aprobó una reforma que prohíbe a opositores participar en los comicios, amplía el mandato presidencial a siete años y consolida el poder de Ortega‑Murillo, generando rechazo internacional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 08:55 AM.
En Internacional y editada el 03/09/2026 09:15 AM.