Perú corta relaciones diplomáticas con Irán por la escalada del conflicto en Medio Oriente

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El gobierno peruano, encabezado por Keiko Fujimori, anunció la ruptura de lazos diplomáticos con Irán, acusándolo de obstaculizar al OIEA, incitar violencia y violar derechos humanos, sin afectar los servicios consulares.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 09:59 AM.
En Internacional y editada el 02/09/2026 10:27 AM.