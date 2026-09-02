Tesoro de EE. UU. lanza monedas de un dólar con imagen de Trump

...

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó una serie de monedas de un dólar con la imagen del presidente Donald Trump, a pesar de la prohibición legal que impide que un mandatario en ejercicio aparezca en la moneda nacional. Las piezas, de carácter conmemorativo, se venden a precios que superan el valor nominal y forman parte de la campaña del mandatario por dejar su impronta en las instituciones del país.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 10:03 AM.
En Internacional y editada el 02/09/2026 10:23 AM.