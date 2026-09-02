Tesoro de EE. UU. lanza monedas de un dólar con imagen de Trump

En una medida sin precedentes, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos puso en circulación monedas de un dólar con la imagen del presidente Donald J. Trump, como parte de la celebración del 250.º aniversario de la fundación del país.
Las monedas, que llevan en el anverso el rostro del mandatario junto a los lemas Liberty y In God We Trust, incluyen también las fechas 1776‑2026. En el reverso se muestra el sello presidencial con el águila, las flechas, la rama de olivo y el número 250 que marca el aniversario.
El paquete de 25 monedas se ofrece al público por 61 USD (un recargo del 144 % sobre su valor nominal) y la caja de 100 unidades cuesta 154.50 USD. El Tesoro no ha aclarado si las piezas tendrán valor como moneda de curso legal o si son exclusivamente conmemorativas, aunque la Casa de la Moneda declaró que “están en circulación”.
Esta acción contraviene la Ley de la Moneda federal, que prohíbe que cualquier presidente en ejercicio aparezca en la moneda estadounidense. Sin embargo, Trump ha intensificado su campaña para marcar su legado en las instituciones nacionales, incluyendo intentos de colocar su nombre en el Centro Kennedy para las Artes y la propuesta de demoler el ala este de la Casa Blanca para crear un salón de baile.
En mayo, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció planes para emitir un billete de 250 USD con la imagen de Trump, lo que requeriría una reforma legislativa para anular la prohibición vigente. Asimismo, en marzo el Tesoro informó que los billetes de curso legal podrían llevar la firma del presidente, otra novedad sin precedentes.
Las monedas estarán disponibles a partir de las 12 PM ET del 2 de septiembre y, según el anuncio oficial, “también están en circulación”, invitando a los ciudadanos a buscar la pieza en su cambio cotidiano.
Esta iniciativa se inscribe en la estrategia del mandatario de transformar la simbología nacional y consolidar su presencia en los símbolos patrimoniales de EE. UU., a pesar de los posibles desafíos judiciales que la medida pueda enfrentar.