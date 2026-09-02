Tiroteo en Overasselt (Países Bajos) deja un muerto y dos policías heridos

Una persona falleció anoche en un tiroteo registrado en la madrugada dentro de una vivienda de la localidad neerlandesa de Overasselt, según informaron las autoridades locales. Dos agentes de policía resultaron heridos al llegar al lugar a las 4:20 hora local, tras recibir varios avisos de disparos en la zona.
Los policías fueron trasladados al hospital y, según declaró un vocero de la Policía a la radiotelevisión pública NOS, se encuentran fuera de peligro. El medio regional Gelderlander señaló que la víctima mortal sería un guardia de seguridad de la vivienda, aunque la identidad y las circunstancias exactas de su muerte aún no han sido aclaradas.
El periódico De Telegraaf informó que el hecho podría estar relacionado con un conflicto de drogas vinculado a la organización criminal conocida como "Bolle Jos". Imágenes de vigilancia obtenidas por el medio muestran a unas 20 personas enmascaradas, varias de ellas armadas, deambulando por las calles de Overasselt en el momento del tiroteo.
Esta zona residencial ya había sido escenario de otro tiroteo en julio del año pasado, cuando un agresor disparó 25 veces con un fusil Kalashnikov contra la puerta de entrada de una vivienda y dejó fotografías del hijo de los residentes como advertencia.
El ministro de Justicia neerlandés, David van Weel, condenó la "horrible violencia" del suceso y expresó su solidaridad "con los agentes heridos y los vecinos afectados".
Durante la mañana de este martes se desplegó un amplio dispositivo policial para localizar a los autores del tiroteo, que incluye controles en las carreteras A73 y A76. La policía confirmó "un número elevado" de detenciones, aunque no ofreció una cifra exacta, ya que la operación sigue en curso.