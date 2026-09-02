Tiroteo en Overasselt (Países Bajos) deja un muerto y dos policías heridos

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Una madrugada en la vivienda de Overasselt, sureste de los Países Bajos, terminó con la muerte de un guardia de seguridad y heridas en dos agentes policiales. Las autoridades investigan un posible vínculo con el crimen organizado y han desplegado un operativo masivo para capturar a los responsables.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 08:33 AM.
En Internacional y editada el 02/09/2026 08:29 AM.