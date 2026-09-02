Tyler Robinson será juzgado por el asesinato del ultraconservador Charlie Kirk

El Tribunal de Distrito de Utah, bajo la presidencia del juez Tony Graf, dictó este martes 1 de septiembre la autorización para que Tyler Robinson, de 22 años, sea juzgado con jurado por el asesinato del ultraconservador Charlie Kirk. La decisión se basa en la presentación de pruebas que la Fiscalía califica como "abrumadoras" y que, según el magistrado, sustentan una "creencia razonable" de que Robinson disparó y mató a Kirk el 10 de septiembre de 2025, durante un discurso en el campus de la Universidad del Valle de Utah, en Orem.
El juez también concedió a la Fiscalía el permiso para solicitar la pena de muerte contra el acusado, quien enfrenta siete cargos, entre ellos homicidio en primer grado y uso de arma de fuego. Entre las evidencias presentadas se encuentran videos de testimonio, mensajes de texto y material de cámaras de seguridad. Uno de los testimonios clave proviene de Lance Twiggs, compañero de vivienda de Robinson, quien declaró que el joven admitió el asesinato entre lágrimas y expresó su arrepentimiento.
Los mensajes de texto intercambiados entre Twiggs y Robinson, en los que el acusado supuestamente reconoce haber disparado a Kirk, fueron también admitidos como prueba. Además, la Fiscalía presentó pruebas forenses, como ADN encontrado en el gatillo del arma y grabaciones de vigilancia que vinculan a Robinson con el disparo mortal.
La defensa intentó impedir la difusión de la entrevista y la comunicación, alegando violaciones al derecho a un juicio justo y a un jurado imparcial. Sin embargo, el juez Graf determinó que el material podía mostrarse en el proceso, aunque ordenó que ciertas partes de la entrevista no se hicieran públicas.
Robinson no presentó su declaración de culpabilidad y sus abogados solicitaron una prórroga. La próxima audiencia está programada para el 23 de octubre, fecha en la que se definirán los pasos siguientes del proceso judicial.