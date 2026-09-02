Tyler Robinson será juzgado por el asesinato del ultraconservador Charlie Kirk

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El juez Tony Graf de Utah autorizó el juicio con jurado contra Tyler Robinson, de 22 años, por el homicidio de Charlie Kirk, permitiendo además que la Fiscalía solicite la pena de muerte.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 02/09/2026 08:56 AM.
En Internacional y editada el 02/09/2026 09:08 AM.