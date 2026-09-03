Erdogan anuncia ampliación de cooperación nuclear con Rusia y nuevas plantas eléctricas

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El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, confirmó la extensión del proyecto nuclear con Rosatom, incluyendo la puesta en marcha de Akkuyu y la construcción de nuevas centrales, lo que ha generado inquietud entre los aliados occidentales.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 03/09/2026 08:55 AM.
En Internacional y editada el 03/09/2026 09:15 AM.