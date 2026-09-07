México abre consulado en Chongqing tras 20 años y fortalece lazos con China

En este escenario de alta competencia, México rompe una pausa de veinte años. La Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Roberto Velasco Álvarez, inauguró este lunes 7 de septiembre de 2026 un nuevo consulado en Chongqing. La ceremonia híbrida, transmitida desde la Embajada en Beijing, marca la primera instalación consular mexicana en territorio chino en dos décadas.La decisión responde a una estrategia clara: ampliar la atención a la comunidad mexicana que reside o transita por la zona y blindar los intereses nacionales frente a un mercado tecnológico en expansión. La titularidad de la oficina recayó en el ministro Enrique Escamilla, integrante del Servicio Exterior Mexicano, quien participó de manera virtual durante el corte de listón.Velasco Álvarez estuvo acompañado por Cai Wei, ministro asistente de Relaciones Exteriores de China, y el vicealcalde Huang Maojun. El canciller destacó que el espacio funcionará como una casa abierta para facilitar el contacto directo con actores regionales. Por su parte, el embajador Jesús Seade subrayó que no existe mejor forma de entendimiento que la comunicación cercana entre ambos pueblos.Con esta nueva sede, la red diplomática de México en el país asiático se consolida, sumándose a la Embajada en Beijing y a los consulados generales en Guangzhou, Shanghái y Hong Kong. Horas antes de la inauguración, Velasco se reunió con el canciller chino Wang Yi, quien reafirmó el compromiso de fortalecer la relación bilateral sin afectar los vínculos con ningún tercer país.