México abre consulado en Chongqing tras 20 años y fortalece lazos con China

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Con más de 32 millones de habitantes y un ecosistema industrial que dicta el ritmo de la innovación global, esta urbe del suroeste asiático se ha convertido en un imán para las potencias mundiales. Once representaciones extranjeras, desde Japón hasta Italia, ya compiten por establecer lazos estratégicos en un territorio que define el futuro económico de la región.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 07/09/2026 12:29 PM.
En Internacional y editada el 07/09/2026 12:36 PM.