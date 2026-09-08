Estados Unidos anuncia la incorporación de Perú al Escudo de las Américas

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se encuentra en Colombia como parte de una gira que incluirá en los próximos días también a Ecuador y Perú, países con gobiernos derechistas afines a la potencia norteamericana.
Rubio tiene previsto reunirse el 10 de septiembre con la nueva mandataria peruana, Keiko Fujimori, quien ya había anunciado su deseo de integrar la coalición anticrimen internacional.
Perú atraviesa su peor crisis de seguridad desde su conflicto armado interno (1980-2000), con la expansión de violentos grupos criminales dedicados a la extorsión, el secuestro y el sicariato.
A través del Escudo de las Américas, los países integrantes coordinan el intercambio de información y la cooperación judicial y policial para enfrentar al crimen organizado más allá de sus fronteras.
El Escudo de las Américas integra aliados de Washington como Argentina, Ecuador y El Salvador, aunque países clave en la cadena del narco como México y Brasil no se han sumado a la iniciativa.
Rubio también criticó las inversiones en Perú hechas por China, el principal socio comercial del país andino.