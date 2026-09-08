Estados Unidos anuncia la incorporación de Perú al Escudo de las Américas

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Estados Unidos anunció la incorporación de Perú al Escudo de las Américas, una iniciativa del gobierno de Donald Trump contra el crimen transnacional que agrupa a gobiernos de derecha de la región.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/09/2026 01:08 PM.
En Internacional y editada el 08/09/2026 01:15 PM.