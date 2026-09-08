Tragedia en Miami: ¿Qué pasó con el avión de Amazon que mató a cinco personas?

La tragedia en el aeropuerto de Miami resalta la importancia de la seguridad aérea. Un avión de carga de Amazon aterrizó con exceso de velocidad, avanzando más allá del final de la pista. El avión se estrelló contra una furgoneta que transportaba equipos de limpieza, atravesó una valla y chocó con un SUV en una calle de la ciudad.
La NTSB investiga el incidente, destacando la falta de un sistema para desacelerar y detener aviones que llegan con exceso de velocidad. Miami no cuenta con material liviano y deformable al final de sus pistas, un sistema que ha salvado vidas en otros aeropuertos. Expertos señalan que, incluso sin un sistema de detención, el aeropuerto de Miami cumple con las normas federales debido a una franja de seguridad de 305 metros al final de sus pistas.
La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, ha expresado su compromiso de prevenir tragedias como esta. Sin embargo, las salidas de pista continúan ocurriendo, a pesar de recomendaciones pasadas de la junta para instalar sistemas de detención. El incidente es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la industria aérea en su búsqueda por mantener altos estándares de seguridad.
La furgoneta en la que viajaban las cinco personas fallecidas era propiedad de una empresa de limpieza aviones. La compañía ha expresado su conmoción y solidaridad con las familias afectadas. El avión de Amazon aterrizaba tras un vuelo de dos horas desde Puerto Rico, en medio de tormentas que se formaban alrededor del aeropuerto de Miami. La NTSB informó que el avión se desplazó aproximadamente 396 metros más allá del final de la pista.
La escena del accidente fue descrita como "devastación total" por Homendy, con piezas de los vehículos, bolsas de aire, equipos de navegación destruidos y vallas a lo largo de la trayectoria del avión. La investigación sigue en curso para determinar las causas exactas del incidente.