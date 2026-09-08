Tragedia en Miami: ¿Qué pasó con el avión de Amazon que mató a cinco personas?

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Un avión de carga de Amazon se salió de la pista en el Aeropuerto Internacional de Miami, causando la muerte de cinco personas y dejando a otras heridas. La NTSB investiga el incidente, señalando la falta de un sistema para desacelerar y detener aviones que llegan con exceso de velocidad.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/09/2026 11:06 AM.
En Internacional y editada el 08/09/2026 11:50 AM.