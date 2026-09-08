Trump rinde homenaje a las víctimas del 11 de septiembre y promete "no olvidar jamás"

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El presidente Donald Trump rindió homenaje a las víctimas del 11 de septiembre en un acto en el parque público de la Elipse, cerca de la Casa Blanca, en Washington. El acto fue encabezado por la Tunnel to Towers Foundation y contó con la presencia de una viga de acero de 6,4 metros y casi 7.711 kilogramos recuperada de la Torre Sur del World Trade Center.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 08/09/2026 12:26 PM.
En Internacional y editada el 08/09/2026 12:36 PM.