Trump rinde homenaje a las víctimas del 11 de septiembre y promete "no olvidar jamás"

El acto de Trump fue un recordatorio de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, que dejaron un saldo de 2.977 muertos. El presidente dijo que la viga de acero es un "recordatorio de que Estados Unidos ha sido bendecido con una fortaleza que ningún fuego puede consumir, ningún mal puede conquistar y ningún terror puede destruir".
Trump también rindió un homenaje especial a dos hombres que murieron en los ataques: Jeffrey Palazzo, bombero de la ciudad de Nueva York, y Welles Crowther, un joven operador de acciones conocido como el "hombre del pañuelo rojo". El presidente reconoció a Crowther otorgándole la Medalla Presidencial de la Libertad a su madre y hermana.
En sus declaraciones, Trump incursionó brevemente en lo político, advirtiendo sobre personas que se vuelcan hacia una "vía comunista", en referencia a los socialistas democráticos que ganan influencia en el partido. El presidente también elogió al secretario de Comercio, Howard Lutnick, quien perdió a su hermano y más de 650 empleados en los ataques.
El acto contó con la asistencia de unos 150 socorristas de Nueva York, así como algunos de Washington y Pensilvania. El presidente dijo que la Guardia Costera de Estados Unidos pondrá en servicio un nuevo patrullero de respuesta rápida en honor a Palazzo.
La viga de acero será transportada a Nueva York en una procesión el viernes, recorriendo los pasos del bombero de la ciudad de Nueva York Stephen Siller, caído en servicio. El acto de Trump fue parte de una semana de conmemoraciones que culminará en varios eventos el viernes, incluido uno en el Pentágono, al que asistirá el presidente.