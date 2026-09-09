Colorado se alista para aumento de 77% en capacidad para conservar inmigrantes bajo custodia federal

El mapa de la contención migratoria en el oeste de Estados Unidos experimenta una transformación silenciosa pero acelerada. Mientras las comunidades locales apenas perciben los cambios en su entorno inmediato, las cifras de retención comienzan a escalar hacia máximos históricos. Esta dinámica reconfigura la logística de las operaciones federales y establece un nuevo precedente en la gestión de fronteras internas.Colorado se prepara para un incremento del 77 por ciento en su capacidad para conservar inmigrantes bajo custodia federal. La empresa privada GEO Group activará el Big Horn Facility en Hudson, al noreste de Denver, con capacidad para mil 188 detenidos. Este proyecto se suma a las mil 532 camas que la compañía ya opera en Aurora, elevando la capacidad potencial del estado a más de 2 mil 700 plazas para el próximo año.Esta expansión coincide con un repunte sin precedentes en las detenciones locales. Durante julio, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestó a alrededor de 500 personas en Colorado, la cifra mensual más alta registrada en la entidad. A nivel nacional, las detenciones alcanzaron 49 mil 571 en el mismo mes, marcando el pico más alto del segundo mandato del presidente Donald Trump, según datos del Deportation Data Project.La iniciativa ha generado resistencia inmediata en los pasillos legislativos. El senador demócrata John Hickenlooper, junto a Michael Bennet y la representante Brittany Pettersen, solicitó formalmente al Departamento de Seguridad Nacional abandonar el proyecto. Sus argumentos se centran en la dificultad de acceso que enfrentan los detenidos para contactar a abogados y familiares, una preocupación que se agudizó tras negarle a Hickenlooper el ingreso al centro durante una visita de supervisión en mayo.El fenómeno no es aislado en la región. Estados como Arizona, Nevada y Utah reportan tendencias similares, con incrementos de hasta el 64 por ciento en arrestos comunitarios, donde más de la mitad de los detenidos no presentan cargos penales previos. GEO Group defiende que el centro de Hudson responderá a la creciente necesidad federal de plazas, mientras la maquinaria de procesamiento migratorio ajusta su engranaje para un nuevo ciclo operativo.