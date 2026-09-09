Colorado se alista para aumento de 77% en capacidad para conservar inmigrantes bajo custodia federal

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El estado de Colorado se prepara para un aumento de 77% en su capacidad para conservar inmigrantes bajo custodia federal con la apertura de un nuevo centro de detención en Hudson, con capacidad para 1,188 detenidos. Este centro se une a otro que ya opera en Aurora, lo que eleva la capacidad potencial de Colorado a más de 2,700 camas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/09/2026 10:33 AM.
En Internacional y editada el 09/09/2026 10:39 AM.