Cuatro miembros de una familia encontrados muertos en avión que desapareció en las Bahamas

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Un avión de cinco plazas desapareció frente a las Bahamas el lunes 7 de septiembre mientras se dirigía al Aeropuerto Ejecutivo de Miami. La aeronave, una PA-34 Piper con número de cola N212ML, tenía cuatro personas a bordo: el piloto, Mario Lamar, su esposa, Lily Lamar, y dos de sus nietos, Christian Sosa y Sophie Sosa.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 09/09/2026 10:27 AM.
En Internacional y editada el 09/09/2026 10:33 AM.