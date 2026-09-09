Cuatro miembros de una familia encontrados muertos en avión que desapareció en las Bahamas

La comunicación se corta de repente en medio de un trayecto que parecía completamente rutinario. Un mensaje de texto enviado minutos antes del despegue se convierte en la última pista disponible, mientras el radar pierde la señal de una aeronave sobre aguas abiertas. El mal tiempo complica las operaciones de rescate y transforma una travesía programada en una incógnita inmediata para las autoridades marítimas de la región.La Guardia Costera de Estados Unidos y las autoridades de las Bahamas activaron los protocolos de emergencia para localizar una aeronave PA-34 Piper, con número de cola N212ML, desaparecida el lunes 7 de septiembre. El vuelo partió de Great Harbour Cay con destino al Aeropuerto Ejecutivo de Miami. El contacto con la torre de control se perdió a aproximadamente 13 millas al oeste de la isla de Andros, lo que desencadenó una respuesta coordinada alrededor de las 14:00 horas.La búsqueda oficial enfrentó retrasos significativos debido a las condiciones meteorológicas adversas en la zona del Caribe. Mientras los equipos de rescate evaluaban el terreno marino, los familiares de los ocupantes decidieron tomar la iniciativa por cuenta propia. Fue durante esta búsqueda independiente que se confirmó el hallazgo de los cuatro miembros de la familia a bordo, lamentablemente sin vida, el martes 8 de septiembre. Actualmente, la familia trabaja de la mano con las autoridades para gestionar el repatrio de los cuerpos.El piloto, Mario Lamar, de 80 años, contaba con más de cuatro décadas de experiencia y mantenía la aeronave en condiciones impecables, según detalló su sobrina Silvia Larrieu. A bordo viajaban también su esposa Lily, de 79 años, y sus nietos Christian y Sophie Sosa, de 22 y 28 años respectivamente. Este suceso se registra apenas dos meses después de un accidente en North Andros que cobró la vida de diez personas, reavivando las alertas sobre la seguridad en los corredores aéreos de la región.