Argentina presenta nuevas denuncias contra petroleras en Las Islas Malvinas

...

El Gobierno de Argentina anuncia nuevas denuncias contra petroleras que operan en las islas Malvinas, bajo disputa de soberanía con el Reino Unido. La Presidencia argentina señala violación a leyes que exigen autorización para operar en la plataforma continental.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/09/2026 12:17 PM.
En Internacional y editada el 10/09/2026 12:23 PM.