Argentina presenta nuevas denuncias contra petroleras en Las Islas Malvinas

La tensión entre Argentina y el Reino Unido por las islas Malvinas se agudiza con nuevas denuncias presentadas por el Gobierno argentino. Mediante un comunicado, la Presidencia argentina anunció que ampliará una demanda penal contra empresas petroleras que operan en aguas de Malvinas sin autorización. La disputa de soberanía sobre las islas ha sido un tema recurrente entre ambos países desde su ocupación por el Reino Unido en 1833.
La Presidencia argentina señaló que presentará nuevas denuncias penales contra "empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburífera sin contar con autorización" de Argentina. Esto se suma a una demanda presentada este martes contra la petrolera israelí Navitas y otras cuatro empresas por operar en aguas de Malvinas.
La empresa NPDP opera y tiene un 65% del proyecto 'offshore' Sea Lion, ubicado en la cuenca Malvinas norte. Junto a su socia en Sea Lion, la británica Rockhopper, tomó la decisión final de inversión en el proyecto en diciembre de 2025. Además, NAPL firmó un acuerdo con JHI Associates para asociarse en la exploración de PL001, un bloque petrolero vecino al proyecto Sea Lion.
El Gobierno argentino ha abierto procedimientos administrativos contra 60 empresas y accionistas involucrados en operaciones petroleras en Malvinas. La tensión entre ambos países sigue siendo alta, con el Reino Unido reafirmando su soberanía sobre las islas.