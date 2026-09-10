Armada iraní captura submarino no pilotado "avanzado" de Estados Unidos en estrecho de Ormuz

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La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní afirmó capturar un submarino no pilotado "avanzado" de EE. UU., mientras se intensifica la guerra en el Golfo Pérsico.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/09/2026 09:22 AM.
En Internacional y editada el 10/09/2026 10:12 AM.