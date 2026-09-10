Armada iraní captura submarino no pilotado "avanzado" de Estados Unidos en estrecho de Ormuz

La Armada de la Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes que capturó un submarino no pilotado "avanzado" de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz. La captura del dron submarino se produjo en “una compleja operación de inteligencia al amanecer”, añadió la fuente.
La televisión estatal iraní identificó el submarino como un Dive-LD, de 5.8 metros de largo, con un peso de tres toneladas y la capacidad para operar a profundidades de hasta 6 mil metros durante 10 días.
En la última semana se ha intensificado la guerra entre Estados Unidos e Irán, con ataques estadunidenses contra territorio y buques iraníes y el bombardeo como respuesta por parte de Teherán de objetivos y barcos estadounidenses en Medio Oriente, todo ello en medio del pulso por el control de Ormuz.
En uno de los ataques estadunidenses murieron cinco personas en una boda en la localidad de Sirik, en lo que Teherán denunció como un crimen de guerra. Irán bloqueó del estrecho de Ormuz tras el comienzo de la guerra tras 28 de febrero y lo ha convertido en principal medida de presión en el conflicto.
Estados Unidos ha establecido un cerco a puertos y buques iraníes y en las últimas semanas ha logrado restablecer parte del tráfico marítimo a través del estrecho a lo largo de una ruta meridional cercana a Omán, según coinciden expertos en petróleo y Medio Oriente.