Concurso en Tokio ofrece premio millonario a quien duerma mejor este octubre

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Una empresa evalúa parámetros médicos durante sesiones de noventa minutos para definir al ganador de un jugoso premio en efectivo. El reto incluye distracciones inesperadas y objetos aleatorios que pondrán a prueba el descanso de los inscritos.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/09/2026 08:46 AM.
En Internacional y editada el 10/09/2026 08:59 AM.