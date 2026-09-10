Concurso en Tokio ofrece premio millonario a quien duerma mejor este octubre

El silencio absoluto y la inmovilidad se convierten en la única moneda de cambio para acceder a una fortuna inesperada dentro de un entorno rigurosamente controlado. Lejos de ser un refugio, la relajación se transforma en un campo de batalla donde cada respiración y mínimo movimiento son sometidos a un escrutinio implacable.Esta premisa define al inusual torneo programado para el 5 de octubre de 2026 en Share Green Minami Aoyama, Tokio. Impulsado por una compañía japonesa fabricante de colchones, el evento repartirá 2.22 millones de yenes, aproximadamente 12 mil 800 dólares, al participante que demuestre el mejor desempeño durante sesiones de siesta de noventa minutos.Los inscritos serán monitoreados con dispositivos especializados bajo supervisión médica para registrar la profundidad, estabilidad y tiempo de inducción del descanso. Para garantizar la equidad, el reglamento prohíbe terminantemente la privación intencional de sueño previa o el uso de fármacos inductores, y cada competidor recibirá un objeto aleatorio que podría alterar sus condiciones.La prueba no estará exenta de obstáculos, pues los organizadores advirtieron sobre perturbaciones repentinas diseñadas para evaluar la resistencia al despertar. Además del premio mayor, se otorgarán reconocimientos como el Deep Sleep Dive Award por profundidad o el Sleep-Turning Acrobat Award por posturas inusuales. Las inscripciones por sorteo cierran el 16 de septiembre para sesenta afortunados.