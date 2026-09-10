Nueva York registra aumento en detenciones de migrantes latinos por operativo federal

El silencio de las calles residenciales se rompe ocasionalmente con el sonido de vehículos que no pertenecen al vecindario, generando una tensión palpable entre quienes caminan hacia el trabajo o la escuela. Esta atmósfera de incertidumbre se ha instalado en zonas que históricamente funcionaron como refugio, transformando la rutina diaria en un ejercicio constante de precaución.Durante los primeros ocho meses de 2026, las detenciones de personas migrantes en Nueva York superaron las siete mil 400, lo que representa un incremento superior al 50 por ciento respecto al año anterior. Bajo una estrategia federal denominada Operación Manzana Podrida, los operativos se han concentrado en barrios con alta densidad de población latina, donde ecuatorianos, venezolanos y mexicanos constituyen más del 40 por ciento de los retenidos.Las autoridades locales, incluida la gobernadora Kathy Hochul, han manifestado su desacuerdo con estas acciones y ordenado a las fuerzas estatales no colaborar en los despliegues. A pesar de esta postura de ciudad santuario, los agentes federales han intensificado sus tácticas, utilizando vehículos particulares rentados para realizar emboscadas en zonas de alta concentración migrante, como el vecindario de Corona en Queens.La mayoría de los detenidos carecen de antecedentes penales y son trasladados a centros de retención administrativos, donde permanecen un promedio de 50 días antes de enfrentar procesos de deportación. Al cierre de agosto, el sistema a nivel nacional mantenía a más de 67 mil personas bajo custodia, reflejando una política de endurecimiento que prioriza la frecuencia de los arrestos.El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, confirmó que solo entre julio y agosto se registraron más de dos mil 200 detenciones en la entidad, consolidando una tendencia que redefine el paisaje migratorio de la metrópoli.