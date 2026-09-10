Nueva York registra aumento en detenciones de migrantes latinos por operativo federal

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Una nueva estrategia de control despliega operativos sorpresa en barrios específicos, alterando la dinámica de comunidades enteras. Las cifras revelan un incremento significativo en las retenciones durante los últimos meses.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 10/09/2026 09:20 AM.
En Internacional y editada el 10/09/2026 09:22 AM.