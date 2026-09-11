Embajador de EE.UU. traza línea directa entre terrorismo y cárteles mexicanos

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El embajador de Estados Unidos en México, Ron Johnson, utilizó su discurso conmemorativo para trazar una línea directa entre el terrorismo que golpeó a su país en 2001 y la amenaza que representan hoy los cárteles de la droga que operan en territorio mexicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/09/2026 01:03 PM.
En Internacional y editada el 11/09/2026 01:19 PM.