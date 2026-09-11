Fallecimiento de princesa Astrid consolida un nuevo y complejo ciclo monárquico

El peso de la historia suele concentrarse en los silencios que dejan los pasillos de los palacios, donde cada ausencia reconfigura el equilibrio de un linaje. Lo que comienza como un duelo familiar se transforma rápidamente en el parteaguas de una transición institucional llena de incertidumbre.La princesa Astrid falleció a los noventa y cuatro años, exactamente dos semanas después de la muerte de su hermano, el rey Harald V. Su desaparición marca el fin de la generación de los tres hijos del rey Olav V, quien gobernó desde mil novecientos cincuenta y siete hasta mil novecientos noventa y uno.La monarca, cuyas apariciones públicas se habían vuelto escasas, asistió en silla de ruedas al funeral de su hermano apenas el miércoles pasado. Ambos habían requerido la instalación de un marcapasos en agosto, evidenciando el frágil estado de salud que precedió a este doble luto en la casa real.El trono fue asumido por Haakon VIII, quien enfrenta el desafío de consolidar su liderazgo mientras se recupera de un trasplante de pulmón. Su administración coincide con una crisis interna, ya que su hijastro permanece bajo arresto domiciliario apelando una condena de cuatro años por delitos de índole penal.La corona noruega debe ahora navegar una sucesión compleja, donde la estabilidad institucional se pone a prueba ante los retos médicos y legales que rodean a la nueva generación.