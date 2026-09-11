Fallecimiento de princesa Astrid consolida un nuevo y complejo ciclo monárquico

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El cierre de un ciclo histórico en el norte de Europa deja al trono en manos de una sucesión marcada por desafíos de salud y controversias legales. La desaparición de la última heredera directa de una era redefine el futuro de la corona.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/09/2026 11:30 AM.
En Internacional y editada el 11/09/2026 11:32 AM.