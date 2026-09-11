Vicepresidente de Estados Unidos insulta a manifestante con bandera mexicana en Dallas

...

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, respondió agresivamente a un manifestante que lo interrumpió con una bandera mexicana en Dallas durante la convención del Partido Republicano.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 11/09/2026 09:25 AM.
En Internacional y editada el 11/09/2026 09:28 AM.