Vicepresidente de Estados Unidos insulta a manifestante con bandera mexicana en Dallas

La situación ocurrió este jueves 10 de septiembre mientras el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, hablaba en la convención del Partido Republicano en el American Airlines Center de Dallas. Un manifestante se acercó a él con una bandera mexicana y lo interrumpió, provocando que Vance respondiera agresivamente: "Si amas tanto México, vete allí. Yo te compro el boleto de avión". Según EFE, la respuesta del vicepresidente fue calificada como un insulto por los presentes en el lugar.
La convención es una reunión importante para dirigentes y candidatos republicanos, quienes buscan conservar sus mayorías en el Congreso. Vance utilizó su discurso para presentar las elecciones como una batalla por preservar el "derecho de nacimiento" de los estadounidenses y acusó a los demócratas de impulsar políticas que amenazan la familia, la seguridad, la economía y la identidad nacional.
Mientras tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos no utilizar a México en su campaña electoral, al rechazar las afirmaciones del secretario de Estado, Marco Rubio, sobre un supuesto control territorial de los cárteles. La mandataria vinculó esas críticas con las elecciones intermedias estadounidenses de noviembre y pidió a Washington reforzar acciones contra el consumo interno de sustancias ilícitas y el tráfico de armas hacia territorio mexicano.
La relación bilateral entre México y Estados Unidos se ha vuelto tensa en recientes días, con ambos países enfrentando una agenda de seguridad fronteriza marcada por el tráfico de drogas y el control de grupos armados. La Operación Águila Alta es un ejemplo de la cooperación binacional para detectar e inhabilitar drones comerciales que grupos criminales usarían en el tráfico de drogas y personas en la frontera.
La segunda fase de la operación está en curso con patrullajes y sistemas antidron fijos y móviles instalados de ambos lados de la línea fronteriza. La Secretaría de la Defensa Nacional informó que Águila Alta se integra al Grupo Bilateral de Implementación México-Estados Unidos, un mecanismo que opera mediante reconocimientos simultáneos en los que las Fuerzas Armadas mexicanas y las agencias estadounidenses encargadas de hacer cumplir la ley actúan al mismo tiempo desde sus respectivos territorios.