Alto Comisionado de la ONU alerta sobre riesgos de inteligencia artificial para derechos humanos

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El alto comisionado de la ONU advierte que el acelerado desarrollo de la IA pone en riesgo los derechos fundamentales. La inteligencia artificial agéntica puede paralizar servicios esenciales y fracturar comunicaciones.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/09/2026 09:21 AM.
En Internacional y editada el 14/09/2026 09:26 AM.