Desfile del Día de México en Brooklyn se convierte en escenario de protesta contra Trump e ICE

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La edición 32 del Desfile del Día de México en Sunset Park, Brooklyn, se caracterizó por la presencia de piñatas con la figura de Donald Trump y banderas mexicanas con leyendas de rechazo a ICE.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/09/2026 08:55 AM.
En Internacional y editada el 14/09/2026 09:04 AM.