Desfile del Día de México en Brooklyn se convierte en escenario de protesta contra Trump e ICE

La celebración tradicional del Desfile del Día de México en Sunset Park, Brooklyn, dejó una impresión duradera este domingo. Entre las danzas folclóricas y música en vivo, piñatas con la figura del presidente Donald Trump circularon entre los asistentes, mientras que banderas mexicanas con leyendas de rechazo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) se convirtieron en símbolos destacados. Este año, el desfile incorporó de forma visible el descontento de la comunidad mexicana frente a las políticas migratorias del gobierno de Donald Trump.
La presencia de piñatas con su figura es un recurso recurrente de protesta simbólica en manifestaciones recientes en ciudades como Chicago y Los Ángeles. Junto a estas, se observaron banderas mexicanas modificadas con leyendas de rechazo al ICE, agencia que ha intensificado sus operativos en Nueva York durante los últimos meses.
El contexto es de creciente tensión: un centro de detención del ICE opera desde hace meses frente a Sunset Park, y organizaciones comunitarias han sostenido vigilias semanales para exigir el fin de las detenciones. La participación del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien recibió la banda de gran mariscal, fue un hecho destacado en la jornada.
A través de su cuenta en X, el mandatario reconoció la lucha histórica de México por su independencia y subrayó el peso de la comunidad mexicana en la vida neoyorquina. Su presencia se da luego de que, desde su candidatura, se pronunciara a favor de restringir el actuar de los agentes de ICE dentro de la ciudad.
Pese al clima de incertidumbre, cientos de familias se congregaron para presenciar bailes como el Jarabe Tapatío y el Son Jarocho, además de la tradicional danza de la flor de piña. La combinación de folclore y protesta reflejó el doble carácter que ha tomado la celebración este año: una reivindicación cultural que funciona como acto de resistencia frente a las políticas migratorias vigentes.
La edición del Desfile del Día de México en Nueva York se celebra desde 1994 en Sunset Park, uno de los barrios con mayor concentración de población mexicana en la ciudad.