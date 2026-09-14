Investigan feminicidio de estudiante española asesinada en Cuautla, Morelos

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Una joven estudiante española fue encontrada sin vida en la Casa de la Cultura de Cuautla. La Fiscalía investiga el caso bajo el protocolo de feminicidio.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/09/2026 09:34 AM.
En Internacional y editada el 14/09/2026 09:48 AM.