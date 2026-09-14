Naufragio en Indonesia desata una carrera contrarreloj por cientos de pasajeros en aguas adversas

...

Las turbulentas aguas de una ruta comercial esconden los restos de una embarcación que perdió todo contacto. La carrera contra el tiempo moviliza a múltiples agencias mientras la incertidumbre crece.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/09/2026 11:42 AM.
En Internacional y editada el 14/09/2026 11:48 AM.