Nuevo protocolo redefine límites de autonomía universitaria ante actos de violencia

Los pasillos que tradicionalmente resguardan el debate intelectual ahora se encuentran en el centro de una redefinición operativa. Lo que alguna vez fue considerado un territorio inviolable para el libre pensamiento enfrenta ahora nuevos parámetros de intervención externa.El presidente Abelardo de la Espriella anunció la implementación de un protocolo nacional que autoriza el ingreso de la fuerza pública a los campus universitarios. Esta medida responde a situaciones específicas de vandalismo, terrorismo urbano o alteraciones extraordinarias del orden, estableciendo que la autonomía académica no se encuentra por encima de la ley.La administración busca diferenciar claramente entre la protesta pacífica, la cual será garantizada bajo el marco constitucional, y las actuaciones que impliquen peligro o flagrancia. La policía fungirá como la primera autoridad operativa para intervenir cuando se detecte que los espacios educativos son utilizados para preparar ataques o almacenar elementos violentos.El mandatario enfatizó que las instituciones deben mantenerse como espacios dedicados al conocimiento y las ideas. Quienes utilicen estos recintos para agredir a la ciudadanía o a la fuerza pública serán perseguidos por las autoridades competentes.