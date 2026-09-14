Nuevo protocolo redefine límites de autonomía universitaria ante actos de violencia

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Una nueva directriz busca trazar la línea entre el derecho a la manifestación y las acciones que alteran la convivencia. El debate sobre los espacios académicos se intensifica.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/09/2026 09:28 AM.
En Internacional y editada el 14/09/2026 09:34 AM.