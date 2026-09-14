Trump denuncia conspiración contra la inteligencia artificial y rechaza nuevas regulaciones

El silencio en los centros de datos se rompe cuando las decisiones políticas comienzan a dictar el ritmo de la innovación. Lo que alguna vez fue un campo de experimentación científica se transforma rápidamente en un tablero geopolítico donde cada línea de código representa una ventaja estratégica.El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, denunció la existencia de una conspiración contra el desarrollo de la inteligencia artificial y los centros de datos. Argumentó que su administración ya ejerce un enorme poder penal y regulatorio sobre estas empresas, por lo que consideró innecesaria cualquier regulación adicional en el sector.Esta postura surge en medio de una polémica inédita en el ámbito tecnológico. El director de Anthropic, Dario Amodei, publicó recientemente un ensayo urgiendo a la industria a reducir su ritmo de desarrollo ante los crecientes riesgos de seguridad, una advertencia a la que se sumaron figuras como Sam Altman y Elon Musk.Frente a estas alertas internas, el mandatario insistió en que su país debe mantener el liderazgo frente al gigante asiático. Quien gane en la inteligencia artificial, gana, sentenció, dejando clara la prioridad estratégica de su gobierno sobre las preocupaciones de seguridad planteadas por los propios creadores de la tecnología.