Trump denuncia conspiración contra la inteligencia artificial y rechaza nuevas regulaciones

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Una advertencia sin precedentes en la industria tecnológica enciende el debate sobre el control de los algoritmos. El equilibrio global depende de una carrera que no admite pausas.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/09/2026 10:20 AM.
En Internacional y editada el 14/09/2026 10:23 AM.