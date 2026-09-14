Universidad de Granada condena violencia tras pérdida de estudiante en Morelos

El silencio en los pasillos de las instituciones académicas suele romper la rutina cuando una noticia trasciende las fronteras. Lo que debía ser una experiencia de intercambio cultural se transforma abruptamente en un escenario de duelo y exigencia de justicia.La Universidad de Granada guardó un minuto de silencio en repulsa por el fallecimiento de Claudia Tacoronte Aguilera, una joven de veintiún años originaria de las Islas Canarias. La estudiante, quien cursaba un intercambio en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, perdió la vida tras un ataque violento en Cuautla, luego de asistir a un evento cultural local.El rector de la institución española, Pedro Mercado, calificó el suceso como un acto brutal y activó de inmediato el protocolo internacional. La universidad se puso a disposición de las autoridades consulares y de la familia para brindar acompañamiento, mientras otras casas de estudio en Andalucía y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se sumaron al homenaje.Por su parte, la casa de estudios mexicana solicitó a la Fiscalía local una investigación exhaustiva con estricta perspectiva de género. Las autoridades determinan las circunstancias del hecho bajo la línea de investigación de feminicidio para garantizar que el caso no quede en la impunidad.