Universidad de Granada condena violencia tras pérdida de estudiante en Morelos

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Un suceso lamentable en territorio mexicano activa protocolos de cooperación entre instituciones académicas de dos países. La búsqueda de justicia se convierte en el eje central de la respuesta institucional.

Autor autor Xavier Rivera Martinez Xavier Rivera Martinez el 14/09/2026 09:48 AM.
En Internacional y editada el 14/09/2026 09:49 AM.